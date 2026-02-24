Animation Taille et Greffe du Verger Maison du Parc Pourcy
Animation Taille et Greffe du Verger
Maison du Parc Chemin de Nanteuil Pourcy Marne
Tout public
Venez apprendre les secrets autour de la taille et de la greffe des arbres fruitiers samedi 21 mars, à la Maison du Parc à Pourcy. L’association des Croqueurs de Pommes de la Plaine Champenoise, œuvrant pour la sauvegarde des variétés fruitières régionales, partagera ses connaissances et animera l’atelier.
Pendant cette initiation, vous passerez rapidement à la pratique en vous entraînant sur les arbres fruitiers du verger conservatoire de la Montagne de Reims ! Venez en profiter pour découvrir les variétés fruitières anciennes et locales du territoire.
Si vous le souhaitez, vous pouvez apprendre à greffer sur de jeunes porte-greffes ! Et pourquoi ne pas choisir une des variétés que vous aurez repérée au verger ? Pensez à prendre de la monnaie pour repartir avec votre jeune arbre fruitier fraîchement greffé !
Vous voulez participer ?
Les inscriptions sont obligatoires et se font par téléphone au 03 26 59 44 44 ou sur billetweb
https://www.billetweb.fr/animation-taille-et-greffe-au-verger-de-pourcy
Attention les places sont limitées et 2 créneaux sont proposés
• De 10h à 12h
• De 14h à 17h
Prévoyez des bottes et un sécateur ! .
Maison du Parc Chemin de Nanteuil Pourcy 51480 Marne Grand Est
