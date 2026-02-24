Animation Taille et Greffe du Verger Maison du Parc Pourcy

Animation Taille et Greffe du Verger

Maison du Parc Chemin de Nanteuil Pourcy Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Tout public

Venez apprendre les secrets autour de la taille et de la greffe des arbres fruitiers samedi 21 mars, à la Maison du Parc à Pourcy. L’association des Croqueurs de Pommes de la Plaine Champenoise, œuvrant pour la sauvegarde des variétés fruitières régionales, partagera ses connaissances et animera l’atelier.

Pendant cette initiation, vous passerez rapidement à la pratique en vous entraînant sur les arbres fruitiers du verger conservatoire de la Montagne de Reims ! Venez en profiter pour découvrir les variétés fruitières anciennes et locales du territoire.

Si vous le souhaitez, vous pouvez apprendre à greffer sur de jeunes porte-greffes ! Et pourquoi ne pas choisir une des variétés que vous aurez repérée au verger ? Pensez à prendre de la monnaie pour repartir avec votre jeune arbre fruitier fraîchement greffé !

Vous voulez participer ?

Les inscriptions sont obligatoires et se font par téléphone au 03 26 59 44 44 ou sur billetweb

https://www.billetweb.fr/animation-taille-et-greffe-au-verger-de-pourcy

Attention les places sont limitées et 2 créneaux sont proposés

• De 10h à 12h

• De 14h à 17h

Prévoyez des bottes et un sécateur ! .

Maison du Parc Chemin de Nanteuil Pourcy 51480 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation Taille et Greffe du Verger

L’événement Animation Taille et Greffe du Verger Pourcy a été mis à jour le 2026-02-24 par ADT de la Marne