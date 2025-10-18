Animation Tarot de Marseille Foyer socio-culturel Monestier
Animation Tarot de Marseille
Foyer socio-culturel 11 rue du plan d’eau Monestier Allier
Début : 2025-10-18 14:30:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18 2025-11-08
Découvrez le chemin initiatique des 22 arcanes majeurs avec Doriana Zannoni un voyage intérieur pour développer intuition et confiance en soi.
Foyer socio-culturel 11 rue du plan d’eau Monestier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes asso.chantellelumieres@gmail.com
English :
Discover the initiatory path of the 22 major arcana with Doriana Zannoni: an inner journey to develop intuition and self-confidence.
German :
Entdecken Sie mit Doriana Zannoni den Initiationsweg der 22 großen Arkana: eine innere Reise, um Intuition und Selbstvertrauen zu entwickeln.
Italiano :
Scoprite il percorso iniziatico dei 22 arcani maggiori con Doriana Zannoni: un viaggio interiore per sviluppare l’intuizione e la fiducia in se stessi.
Espanol :
Descubre el camino iniciático de los 22 arcanos mayores con Doriana Zannoni: un viaje interior para desarrollar la intuición y la confianza en uno mismo.
