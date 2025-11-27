Animation Thanksgiving Le musée des illusions Musée du Nouveau Monde La Rochelle

Animation Thanksgiving Le musée des illusions

Musée du Nouveau Monde 10 rue Fleuriau La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

2025-11-27

Pour cette nouvelle édition, le musée du Nouveau Monde vous propose d’explorer le thème des illusions les choses ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être !

English : Event Thanksgiving Le musée des illusions

Activities for young audiences during the school vacations.

German : Veranstaltung Thanksgiving Le musée des illusions

Aktivitäten für junges Publikum während der Schulferien.

Italiano :

Per questa nuova edizione, il Musée du Nouveau Monde vi invita a esplorare il tema delle illusioni: le cose non sono sempre come sembrano!

Espanol : Evento Thanksgiving Le musée des illusions

Actividades para el público joven durante las vacaciones escolares.

