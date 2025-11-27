Animation Thanksgiving Le musée des illusions Musée du Nouveau Monde La Rochelle
Animation Thanksgiving Le musée des illusions Musée du Nouveau Monde La Rochelle jeudi 27 novembre 2025.
Animation Thanksgiving Le musée des illusions
Musée du Nouveau Monde Musée du Nouveau Monde 10 rue Fleuriau La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Pour cette nouvelle édition, le musée du Nouveau Monde vous propose d’explorer le thème des illusions les choses ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être !
.
Musée du Nouveau Monde Musée du Nouveau Monde 10 rue Fleuriau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 46 50
English : Event Thanksgiving Le musée des illusions
Activities for young audiences during the school vacations.
German : Veranstaltung Thanksgiving Le musée des illusions
Aktivitäten für junges Publikum während der Schulferien.
Italiano :
Per questa nuova edizione, il Musée du Nouveau Monde vi invita a esplorare il tema delle illusioni: le cose non sono sempre come sembrano!
Espanol : Evento Thanksgiving Le musée des illusions
Actividades para el público joven durante las vacaciones escolares.
L’événement Animation Thanksgiving Le musée des illusions La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-18 par Nous La Rochelle