Animation théâtrale « Matrimonium » Clos de la Lombarde Narbonne

Animation théâtrale « Matrimonium » Clos de la Lombarde Narbonne samedi 20 septembre 2025.

Animation théâtrale « Matrimonium » 20 et 21 septembre Clos de la Lombarde Aude

Gratuit. Sans réservation. Nombre de places assises limité. Site en plein air, prévoir des protections contre le soleil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Matrimonium 2 ou Les Fourberies de Tranio

Théâtre antique dans le jardin de la Maison à Portiques

Les comédiens amateurs des Amis du Clos de la Lombarde vous invitent à un moment de théâtre vivant et plein d’humour, dans un cadre patrimonial exceptionnel.

Dans le jardin de la Maison à Portiques, laissez-vous emporter par une saynète inspirée des auteurs comiques latins, revisitée avec malice : Matrimonium 2 ou Les Fourberies de Tranio

Jouée en costume d’époque et (partiellement) en latin, cette courte pièce vous plongera dans l’univers des comédies antiques, entre quiproquos savoureux et ruses bien ficelées !

Clos de la Lombarde 48 Rue Chanzy, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0651077744 https://www.cotedumidi.com/sit/pcular011fs0000w-clos-de-la-lombarde La fouille du Clos de la Lombarde a mis au jour une partie de la ville antique.

L’ensemble résidentiel constitue, en grande partie en raison de la richesse des décors intérieurs découverts, sols, mosaïques, peintures murales, l’un des plus importants site urbain gallo-romain.

Le clos de la Lombarde illustre la vie d’un quartier de Narbonne durant près de cinq siècles, avec sa période de prospérité pendant le Haut Empire, son déclin (classique au IIIe siècle) puis son renouveau avec le christianisme jusqu’à son abandon définitif au début du Ve siècle.

Les interventions archéologiques ont montré l’importance des vestiges qui concernent l’urbanisme d’un quartier, l’architecture et la décoration des domus, l’artisanat, les édifices publics comme les thermes du Haut Empire ou la basilique chrétienne de l’antiquité tardive.

Ouvert le samedi.

Matrimonium 2 ou Les Fourberies de Tranio

©Roland Schmitt