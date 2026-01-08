Animation théâtrale sur le thème du Vivre ensemble Romans d’Amour Festival quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère

Animation théâtrale sur le thème du Vivre ensemble Romans d’Amour Festival

quai Sainte-Claire Théâtre de La Presle Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 15:00:00

fin : 2026-02-04 17:00:00

Date(s) :

2026-02-04

La Compagnie TouT Cour présente à Romans son spectacle Les 2 peintres , fort apprécié au dernier Festival des humoristes de Tournon comme partout ailleurs.

Plaidoyer humaniste sous forme d’une comédie pour le grand public et les familles.

.

quai Sainte-Claire Théâtre de La Presle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 25 38 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Compagnie TouT Cour brings its show Les 2 peintres to Romans, a hit at the recent Tournon Comedy Festival and elsewhere.

A humanist plea in the form of a comedy for the general public and families.

L’événement Animation théâtrale sur le thème du Vivre ensemble Romans d’Amour Festival Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-08 par Valence Romans Tourisme