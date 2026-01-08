Animation théâtrale sur le thème du Vivre ensemble Romans d’Amour Festival quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère
Animation théâtrale sur le thème du Vivre ensemble Romans d’Amour Festival quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère mercredi 4 février 2026.
Animation théâtrale sur le thème du Vivre ensemble Romans d’Amour Festival
quai Sainte-Claire Théâtre de La Presle Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 15:00:00
fin : 2026-02-04 17:00:00
Date(s) :
2026-02-04
La Compagnie TouT Cour présente à Romans son spectacle Les 2 peintres , fort apprécié au dernier Festival des humoristes de Tournon comme partout ailleurs.
Plaidoyer humaniste sous forme d’une comédie pour le grand public et les familles.
.
quai Sainte-Claire Théâtre de La Presle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 25 38 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Compagnie TouT Cour brings its show Les 2 peintres to Romans, a hit at the recent Tournon Comedy Festival and elsewhere.
A humanist plea in the form of a comedy for the general public and families.
L’événement Animation théâtrale sur le thème du Vivre ensemble Romans d’Amour Festival Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-08 par Valence Romans Tourisme