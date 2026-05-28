Dénezé-sous-Doué

Animation théâtre et chant

Rue de la caverne Dénezé-sous-Doué Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-04 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03

La troupe les éphémères vous propose un spectacle où vous découvrirez 2 courtes pièces de Feydeau, des chansons de Ferrat interprétées par Jean Marie accompagné à l’accordéon par Daniel dans un lieu insolite et unique en Europe la cave aux sculptures.

Une façon de promouvoir ce site où culture et patrimoine s’harmonisent dans la fraicheur de ce lieu.

Cette soirée se clôturera par le partage d’une boisson tout en échangeant avec les artistes amateurs et les bénévoles du site.

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 3 au samedi 4 juillet 2026 de 19h à 21h. .

Rue de la caverne Dénezé-sous-Doué 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 79 07 24 12

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English :

The troupe les éphémères presents a show featuring 2 short plays by Feydeau and songs by Ferrat, performed by Jean Marie and accompanied on accordion by Daniel in an unusual venue that’s unique in Europe: the sculpture cellar.

L’événement Animation théâtre et chant Dénezé-sous-Doué a été mis à jour le 2026-05-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME