Animation Tournez les pages Frac Bretagne Rennes samedi 20 septembre 2025.

découverte de livres d’artistes pour enfants

Venez découvrir quelques livres et albums jeunesse inédits réalisés par les artistes de la collection.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00.000+02:00

Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine