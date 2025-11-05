Animation tournoi de jeux vidéos Île du Saulcy Metz
Animation tournoi de jeux vidéos
Île du Saulcy Maison de l'étudiant Metz
Gratuit
0
Gratuit
Mercredi 5 novembre 2025 18:30:00
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-11-05
Tournoi de jeux vidéos.Tout public
Île du Saulcy Maison de l’étudiant Lorraine Nord Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
Video game tournament.
German :
Turnier für Videospiele.
Italiano :
Torneo di videogiochi.
Espanol :
Torneo de videojuegos.
