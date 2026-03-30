Animation tous au compost ! Champ de foire Saint-Junien

Animation tous au compost !

Champ de foire Avenue Henri Barbusse Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Envie de donner une seconde vie à vos déchets tout en faisant un geste concret pour la planète ? Cette animation autour du compostage est l’occasion idéale pour découvrir des solutions simples, pratiques et accessibles à tous. Sur place, profitez de conseils avisés pour mieux comprendre les bons gestes du compostage au quotidien. Repartez avec du compost en vrac pour enrichir votre jardin et échangez avec des professionnels passionnés. Des composteurs sont également proposés à la vente, accompagnés de temps de sensibilisation pour bien démarrer. Que vous soyez novice ou déjà initié, c’est un moment convivial pour apprendre, partager et s’engager facilement vers un mode de vie plus durable, près de chez vous.

Venez avec vos contenants. .

Champ de foire Avenue Henri Barbusse Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 12 62 32

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English : Animation tous au compost !

L’événement Animation tous au compost ! Saint-Junien a été mis à jour le 2026-03-26 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin