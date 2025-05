Animation Tous au Parc – Périgny, 29 mai 2025 11:00, Périgny.

Début : 2025-05-29 11:00:00

fin : 2025-05-29 20:00:00

2025-05-29

Une grande journée festive, familiale et gratuite pour célébrer la nature, le vélo… et bien plus encore !

English : Event Tous au Parc

A festive, family-friendly and free day to celebrate nature, cycling… and much more!

German : Veranstaltung Tous au Parc

Ein großer, festlicher, familienfreundlicher und kostenloser Tag, um die Natur, das Fahrrad… und noch viel mehr zu feiern!

Italiano :

Una giornata di festa, adatta alle famiglie e gratuita, per celebrare la natura, la bicicletta e molto altro ancora!

Espanol : Evento Tous au Parc

Una jornada festiva, familiar y gratuita para celebrar la naturaleza, el ciclismo… ¡y mucho más!

