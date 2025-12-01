Animation Tout-Petits Rue Marcel Cachin Domérat

Animation Tout-Petits

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 10:30:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Autour de belles histoires, vivez un moment privilégié où personnages, marionnettes et jouets émerveilleront vos petits bouts.

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr

English :

Enjoy a special moment of storytelling, with characters, puppets and toys to fill your little ones with wonder.

German :

Erleben Sie rund um schöne Geschichten einen besonderen Moment, in dem Figuren, Marionetten und Spielzeug Ihre Kleinen zum Staunen bringen.

Italiano :

Godetevi un momento speciale di narrazione, con personaggi, pupazzi e giocattoli per deliziare i vostri piccoli.

Espanol :

Disfruta de un rato especial de cuentacuentos, con personajes, marionetas y juguetes que harán las delicias de los más pequeños.

