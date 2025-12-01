Animation Tout-Petits Rue Marcel Cachin Domérat
Animation Tout-Petits Rue Marcel Cachin Domérat lundi 22 décembre 2025.
Animation Tout-Petits
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 10:30:00
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-22
Autour de belles histoires, vivez un moment privilégié où personnages, marionnettes et jouets émerveilleront vos petits bouts.
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr
English :
Enjoy a special moment of storytelling, with characters, puppets and toys to fill your little ones with wonder.
German :
Erleben Sie rund um schöne Geschichten einen besonderen Moment, in dem Figuren, Marionetten und Spielzeug Ihre Kleinen zum Staunen bringen.
Italiano :
Godetevi un momento speciale di narrazione, con personaggi, pupazzi e giocattoli per deliziare i vostri piccoli.
Espanol :
Disfruta de un rato especial de cuentacuentos, con personajes, marionetas y juguetes que harán las delicias de los más pequeños.
L’événement Animation Tout-Petits Domérat a été mis à jour le 2025-10-31 par Montluçon Tourisme