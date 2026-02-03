Animation tri des déchets

Villemoutiers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Animation tri des déchets

Animation tri des déchets pour les enfants de 14h30 à 15h30 et pour les adultes de 15h30 à 16h30 .

Villemoutiers 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 25 45 45

English :

Waste sorting activities

L’événement Animation tri des déchets Villemoutiers a été mis à jour le 2026-02-03 par OT GATINAIS SUD