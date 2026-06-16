Animation Un 13 juillet à Puilboreau allee de la Tourtillere Puilboreau lundi 13 juillet 2026.

Puilboreau

Animation Un 13 juillet à Puilboreau

allee de la Tourtillere Château de la Tourtillère Puilboreau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Rendez-vous le lundi 13 juillet à partir de 18h00 au Château de la Tourtillère pour une soirée festive et conviviale !

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allee de la Tourtillere Château de la Tourtillère Puilboreau 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 01 88 accueil@mairie-puilboreau.fr

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English :

Join us on Monday, July 13, starting at 6:00 p.m. at the Château de la Tourtillère for a festive and friendly evening!

L’événement Animation Un 13 juillet à Puilboreau Puilboreau a été mis à jour le 2026-06-16 par Nous La Rochelle