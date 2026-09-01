Animation – Un grand bol d’air – 50 ans de la Maison de Quartier de Port-Neuf Digue de Port-Neuf La Rochelle
samedi 26 septembre 2026 · Digue de Port-Neuf · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Animation – Un grand bol d’air – 50 ans de la Maison de Quartier de Port-Neuf
Digue de Port-Neuf Allée Andrée Renouard La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 12:00:00
fin : 2026-09-26 22:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Un grand bol d’air – la Maison de Quartier fête ses 50 ans !
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Digue de Port-Neuf Allée Andrée Renouard La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 43 51 49
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English :
A Breath of Fresh Air—the Community Center Celebrates Its 50th Anniversary!
L’événement Animation – Un grand bol d’air – 50 ans de la Maison de Quartier de Port-Neuf La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-10 par Nous La Rochelle
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