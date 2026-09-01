Animation – Un grand bol d’air – 50 ans de la Maison de Quartier de Port-Neuf Digue de Port-Neuf La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Animation – Un grand bol d’air – 50 ans de la Maison de Quartier de Port-Neuf

Digue de Port-Neuf Allée Andrée Renouard La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 12:00:00

fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Un grand bol d’air – la Maison de Quartier fête ses 50 ans !

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Digue de Port-Neuf Allée Andrée Renouard La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 43 51 49

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English :

A Breath of Fresh Air—the Community Center Celebrates Its 50th Anniversary!

L’événement Animation – Un grand bol d’air – 50 ans de la Maison de Quartier de Port-Neuf La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-10 par Nous La Rochelle