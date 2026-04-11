Animation Un instant pour soi, Explor’conte et yoga Square Général Leclerc Bolbec

Bolbec

Animation Un instant pour soi, Explor’conte et yoga

Square Général Leclerc Médiathèque de Bolbec Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 11:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Associer la sagesse des contes et les valeurs du yoga, c’est une invitation à se découvrir, et à voir le monde, sous un angle différent.

Les contes nous accompagnent depuis l’enfance, porteurs de symboles et de sagesses profondes.

Allier la sagesse universelle des contes et leur résonance avec les valeurs du yoga, à travers récit, mouvement et réflexion. Pour entendre et vivre le conte, avec la tête et le corps.

Animé par Claire Lepert. Pour les ados/adultes. .

Square Général Leclerc Médiathèque de Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 11 41 mediathequebolbec@cauxseine.fr

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English : Animation Un instant pour soi, Explor’conte et yoga

L’événement Animation Un instant pour soi, Explor’conte et yoga Bolbec a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme