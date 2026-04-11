Animation Un instant pour soi, Explor’conte et yoga Square Général Leclerc Bolbec
Animation Un instant pour soi, Explor’conte et yoga Square Général Leclerc Bolbec samedi 11 avril 2026.
Bolbec
Animation Un instant pour soi, Explor’conte et yoga
Square Général Leclerc Médiathèque de Bolbec Bolbec Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 11:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Associer la sagesse des contes et les valeurs du yoga, c’est une invitation à se découvrir, et à voir le monde, sous un angle différent.
Les contes nous accompagnent depuis l’enfance, porteurs de symboles et de sagesses profondes.
Allier la sagesse universelle des contes et leur résonance avec les valeurs du yoga, à travers récit, mouvement et réflexion. Pour entendre et vivre le conte, avec la tête et le corps.
Animé par Claire Lepert. Pour les ados/adultes. .
Square Général Leclerc Médiathèque de Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 11 41 mediathequebolbec@cauxseine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation Un instant pour soi, Explor’conte et yoga
L’événement Animation Un instant pour soi, Explor’conte et yoga Bolbec a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
À voir aussi à Bolbec (Seine-Maritime)
- BLEUE FANTAISIE VAL AUX GRES – CENTRE CULTUREL Bolbec 17 avril 2026
- Bleue Fantaisie Bolbec 17 avril 2026
- 56e Salon d’Art Photographique ” Normand’images ” Route de Mirville Bolbec 18 avril 2026
- Festival de l’éphémère Le Val-aux-Grès Bolbec 24 avril 2026
- MON PREMIER CINE CONCERT VAL AUX GRES – CENTRE CULTUREL Bolbec 7 mai 2026