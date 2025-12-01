Animation Une journée spéciale avec Tom-Tom et Nana Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle

Animation Une journée spéciale avec Tom-Tom et Nana

En lien avec l’exposition, une journée consacrée à Tom-Tom et Nana.

English : Event Une journée spéciale avec Tom-Tom et Nana

In conjunction with the exhibition, a day dedicated to Tom-Tom and Nana.

German : Veranstaltung Une journée spéciale avec Tom-Tom et Nana

In Verbindung mit der Ausstellung ist ein Tag Tom-Tom und Nana gewidmet.

Italiano :

In concomitanza con la mostra, una giornata dedicata a Tom-Tom e Nana.

Espanol : Evento Une journée spéciale avec Tom-Tom et Nana

Paralelamente a la exposición, se celebrará una jornada dedicada a Tom-Tom y Nana.

