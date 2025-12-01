Animation Une journée spéciale avec Tom-Tom et Nana Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle
Médiathèque Michel Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-20 18:30:00
2025-12-20
En lien avec l’exposition, une journée consacrée à Tom-Tom et Nana.
English : Event Une journée spéciale avec Tom-Tom et Nana
In conjunction with the exhibition, a day dedicated to Tom-Tom and Nana.
German : Veranstaltung Une journée spéciale avec Tom-Tom et Nana
In Verbindung mit der Ausstellung ist ein Tag Tom-Tom und Nana gewidmet.
Italiano :
In concomitanza con la mostra, una giornata dedicata a Tom-Tom e Nana.
Espanol : Evento Une journée spéciale avec Tom-Tom et Nana
Paralelamente a la exposición, se celebrará una jornada dedicada a Tom-Tom y Nana.
L’événement Animation Une journée spéciale avec Tom-Tom et Nana La Rochelle a été mis à jour le 2025-11-12 par Nous La Rochelle