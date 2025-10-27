Animation Unvsti Event Salle Steredenn Saint-Brieuc

Salle Steredenn Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-27 20:00:00

fin : 2025-10-27 22:30:00

2025-10-27

Le Battle International de Breaking, organisé par l’association UnVsti, est bien plus qu’un simple événement c’est un rendez-vous incontournable dans l’univers de la danse hip-hop. Réputé comme l’un des cinq plus grands battles de France, cet événement met en lumière les meilleur(e)s B-Girls et B-Boys de la planète.

Alors que le Breaking a fait son entrée triomphale aux Jeux Olympiques de Paris 2024, notre battle prend une dimension encore plus marquante, devenant une vitrine exceptionnelle pour les talents éclatants de la communauté.

La prestigieuse salle de Steredenn vibrera au rythme des compétitions acharnées et des performances hors du commun. Des danseurs venus de tous horizons se rencontreront, démontrant leur maîtrise, leur créativité, et leur passion, chacun aspirant à décrocher le titre convoité de champion.

Pour couronner cette 16ème édition, nous avons l’honneur de l’organiser en partenariat avec la Région Bretagne, l’ANACEJ, le département des Côtes d’Armor, SBAA et la ville de Saint-Brieuc, dans le cadre du congrès national de l’ANACEJ. .

