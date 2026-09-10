Animation – Unvsti Event Salle Steredenn Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Animation – Unvsti Event

Salle Steredenn Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 15:00:00

fin : 2026-10-11 18:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Le Battle International UNVSTI EVENT : une fusion de culture, de talent et de passion depuis près de 17 ans, aura lieu le dimanche 11 octobre 2026 ouverture des portes à 15H00.

l’UnVsti Event est pionnier dans le monde des festivals hip-hop, notamment à Saint-Brieuc.

Cet événement est régulièrement classé parmi les 5 plus grandes battles de France et d’Europe, grâce à son format unique et original qui allie harmonieusement mise en scène et performance pure.

L’une des caractéristiques marquantes de l’événement UnVsti est son caractère inclusif et son engagement à promouvoir les talents dans tous les groupes d’âge. .

Salle Steredenn Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Animation – Unvsti Event Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme