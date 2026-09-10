Animation – Unvsti Event Salle Steredenn Saint-Brieuc
dimanche 11 octobre 2026 · Salle Steredenn · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Animation – Unvsti Event
Salle Steredenn Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 15:00:00
fin : 2026-10-11 18:30:00
Date(s) :
2026-10-11
Le Battle International UNVSTI EVENT : une fusion de culture, de talent et de passion depuis près de 17 ans, aura lieu le dimanche 11 octobre 2026 ouverture des portes à 15H00.
l’UnVsti Event est pionnier dans le monde des festivals hip-hop, notamment à Saint-Brieuc.
Cet événement est régulièrement classé parmi les 5 plus grandes battles de France et d’Europe, grâce à son format unique et original qui allie harmonieusement mise en scène et performance pure.
L’une des caractéristiques marquantes de l’événement UnVsti est son caractère inclusif et son engagement à promouvoir les talents dans tous les groupes d’âge. .
Salle Steredenn Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Animation – Unvsti Event Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
À voir aussi à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)
- ATELIER Brasseur d’un jour Bazaar Hall Saint-Brieuc 18 septembre 2026
- L’Aquarium, galerie participative autour de la culture, L’Aquarium – galerie d’art participative, Saint-Brieuc 18 septembre 2026
- Session de musique bretonne Ti ar vro l’Ôté Saint-Brieuc 18 septembre 2026
- Animation Session de Musique Bretonne Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc 18 septembre 2026
- JEP – Domaine de la Tour de Cesson Tour de Cesson Saint-Brieuc 19 septembre 2026