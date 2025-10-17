Animation Vacances d’automne à la médiathèque Rue de Verdun Angoulins
Rue de Verdun Médiathèque de l’estran Angoulins Charente-Maritime
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-31
2025-10-17
Pendant les vacances de la Toussaint, Pascale et Jennifer vous proposent gratuitement différentes activités pour les enfants. Un programme adapté pour petits et grands, où chacun peut trouver son bonheur !
Rue de Verdun Médiathèque de l’estran Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 55 07 92
English : Event Vacances d’automne à la médiathèque
Come and enjoy the famous witches’ soup, cakes and … a few treats.
Get your costumes on!
German : Veranstaltung Vacances d’automne à la médiathèque
Probieren Sie die berühmte Hexensuppe, Kuchen und … ein paar Leckereien.
An die Kostüme!
Italiano :
Pascale e Jennifer propongono una serie di attività gratuite per i bambini durante le vacanze di Ognissanti. Ce n’è per tutti i gusti!
Espanol : Evento Vacances d’automne à la médiathèque
Ven a disfrutar de la famosa sopa de brujas, pasteles y… unas cuantas golosinas.
¡Ponte el disfraz!
