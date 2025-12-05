Animation Vacances de Noël au Musée Maritime Musée Maritime de La Rochelle La Rochelle

Animation Vacances de Noël au Musée Maritime

Début : 2025-12-23

fin : 2025-01-02

Des ateliers ludiques, créatifs et scientifiques autour du monde maritime et de l’Océan.

English : Kids worshops and activities at the Musée Maritime

Fun, creative and scientific workshops on the maritime world and the ocean. For children aged 7 to 12.

