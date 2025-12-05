Animation Vacances de Noël au Musée Maritime Musée Maritime de La Rochelle La Rochelle
Animation Vacances de Noël au Musée Maritime Musée Maritime de La Rochelle La Rochelle mardi 23 décembre 2025.
Animation Vacances de Noël au Musée Maritime
Musée Maritime de La Rochelle Musée Maritime Place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date :
Début : 2025-12-23
fin : 2025-01-02
Date(s) :
2025-12-23
Des ateliers ludiques, créatifs et scientifiques autour du monde maritime et de l’Océan.
Musée Maritime de La Rochelle Musée Maritime Place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 03 00
English : Kids worshops and activities at the Musée Maritime
Fun, creative and scientific workshops on the maritime world and the ocean. For children aged 7 to 12.
