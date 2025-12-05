Animation Vacances de Noël au Musée Maritime Musée Maritime de La Rochelle La Rochelle

Musée Maritime de La Rochelle Place Bernard Moitessier La Rochelle

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-12-23
fin : 2025-01-02

2025-12-23

Des ateliers ludiques, créatifs et scientifiques autour du monde maritime et de l’Océan.
Musée Maritime de La Rochelle Place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 

English : Kids worshops and activities at the Musée Maritime

Fun, creative and scientific workshops on the maritime world and the ocean. For children aged 7 to 12.

