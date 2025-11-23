Animation Vacances de Noël au Muséum Muséum d’histoire naturelle La Rochelle

Animation Vacances de Noël au Muséum

Muséum d’histoire naturelle Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

(sauf mention spéciale)

Sur inscription 05 46 41 18 25

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-01-02

Date(s) :

2025-12-21

Le Muséum propose durant les vacances des ateliers, visites et projections autour des collections du Muséum. Des activités pour les enfants ou à partager en famille.

English : Kids worshops and activities at the Museum

During the vacations, the Museum offers workshops, tours and screenings based on its collections. Activities for children or to share with the whole family.

German : Workshops und Aktivitäten für Kinder im Museum

Das Museum bietet während der Ferien Workshops, Besichtigungen und Filmvorführungen rund um die Sammlungen des Museums an. Aktivitäten für Kinder oder zum Teilen mit der Familie.

Italiano :

Durante le vacanze, il Museo offre laboratori, visite e proiezioni basate sulle sue collezioni. Attività per bambini o da condividere con tutta la famiglia.

Espanol : Talleres y actividades para niños en el Museum

Durante las vacaciones, el Museo ofrece talleres, visitas y proyecciones basadas en sus colecciones. Actividades para niños o para compartir con toda la familia.

