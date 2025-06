Animation Vacances d’été au Musée Maritime Musée Maritime de La Rochelle La Rochelle 16 juillet 2025 07:00

Animation Vacances d'été au Musée Maritime
Musée Maritime de La Rochelle
Musée Maritime Place Bernard Moitessier
La Rochelle
Charente-Maritime

Début : 2025-07-16

fin : 2025-08-14

2025-07-16

Des ateliers ludiques, créatifs et scientifiques autour du monde maritime et de l’Océan.

Musée Maritime de La Rochelle
Musée Maritime Place Bernard Moitessier

La Rochelle 17000
Charente-Maritime
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 46 28 03 00

English : Kids worshops and activities at the Musée Maritime

Fun, creative and scientific workshops on the maritime world and the ocean. For children aged 7 to 12.

German : Workshops und Aktivitäten für Kinder im Musée Maritime

Spielerische, kreative und wissenschaftliche Workshops rund um die Welt der Meere und des Ozeans. Für Kinder von 7 bis 12 Jahren.

Italiano :

Laboratori divertenti, creativi e scientifici sul mondo marittimo e sull’oceano.

Espanol : Talleres y actividades para niños en el Musée Maritime

Talleres lúdicos, creativos y científicos sobre el mundo marítimo y el océano. Para niños de 7 a 12 años.

