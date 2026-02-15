ANIMATION VALFANTASY Montpellier

ANIMATION VALFANTASY

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-23

Venez faire un atelier peinture avec notre partenaire Valfantasy le 23 février de 11h à 13h dans le hall d’accueil de l’Office de Tourisme place de la Comédie !

Personnalisation de carte-postales et marque-pages par la dessinatrice

Présentation de Valfantasy

Je suis artiste peintre & illustratrice, résidant aux Matelles.

J’aime me balader, m’imprégner d’un lieu puis le peindre à l’aquarelle et y glisser ma propre magie.

Je peins des aquarelles du Pic St Loup et des villages alentours puis les décline sur différents supports: cartes, magnets, sacs, marque- pages, calendriers…

Je propose également des illustrations thématiques pour Noël, anniversaires, fêtes, évènements d’entreprises…

Mes créations sont imprimées localement, au pied du Pic st Loup.

Je me régale aussi de réaliser des projets personnalisés en fusionnant les souhaits de mes clients avec mon univers.

J’anime ponctuellement des ateliers d’aquarelle pour adultes et enfants.

Entrée libre .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

Come and enjoy a painting workshop with our partner Valfantasy on February 23 from 11am to 1pm in the reception hall of the Tourist Office on Place de la Comédie!

