ANIMATION VANNERIE MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne
Venez vous initier à cet art ancestral qu’est la vannerie tout en vous amusant.
Venez découvrir les techniques de la vannerie et confectionner votre propre panier ou objet en fibre végétal, aux cotés de Sabine Pianetti de l’association Gaïa Fior.
Animation conseillée à partir de 10 ans (compris dans le billet d’entrée au musée.)
Places limités, Réservation conseillée !!! 10 .
MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com
English :
Come and have fun learning the ancient art of basketry.
German :
Lassen Sie sich in die uralte Kunst des Korbflechtens einführen und haben Sie dabei auch noch Spaß.
Italiano :
Venite a imparare l’antica arte della cesteria divertendovi allo stesso tempo.
Espanol :
Venga y aprenda el antiguo arte de la cestería divirtiéndose al mismo tiempo.
