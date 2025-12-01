ANIMATION VANNERIE MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

ANIMATION VANNERIE

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:30:00

fin : 2025-12-23 16:30:00

Date(s) :

2025-12-23

Initiation à la vannerie et fabrication d’un petit panier.

Venez découvrir les techniques de la vannerie et confectionner votre propre panier ou objet en fibre végétal, aux cotés de Sabine Pianetti de l’association Gaïa Fior et repartez avec votre création.

Animation conseillée à partir de 10 ans

/! Places limités, Réservation conseillée !!! 10 .

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com

English :

Introduction to basketry and making a small basket.

