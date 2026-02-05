ANIMATION VANNERIE MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

ANIMATION VANNERIE

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-03-05 14:30:00

fin : 2026-03-05 16:00:00

2026-03-05

Spécial enfant ! Venez vous initier à la vannerie tout en vous amusant.

Découverte de la vannerie pour les plus jeunes. Tressage de végétaux avec Gaya Fior.

A partir de 5 ans

Places limités, Réservation conseillée !!! 5 .

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com

English :

Special for kids! Join us for a fun introduction to basketry.

