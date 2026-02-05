ANIMATION VANNERIE MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac
ANIMATION VANNERIE MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac jeudi 5 mars 2026.
ANIMATION VANNERIE
MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 14:30:00
fin : 2026-03-05 16:00:00
Date(s) :
2026-03-05
Spécial enfant ! Venez vous initier à la vannerie tout en vous amusant.
Découverte de la vannerie pour les plus jeunes. Tressage de végétaux avec Gaya Fior.
A partir de 5 ans
Places limités, Réservation conseillée !!! 5 .
MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Special for kids! Join us for a fun introduction to basketry.
L’événement ANIMATION VANNERIE Aurignac a été mis à jour le 2026-02-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE