Animation Varappe & Mulet #3 Soirée rétro grimpe et friperie Les Cabanes urbaines La Rochelle

Animation Varappe & Mulet #3 Soirée rétro grimpe et friperie

Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 18:00:00

fin : 2026-04-02 22:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Varappe & Mulet est de retour ! Accrochez-vous, car cette troisième édition s’annonce décoiffante !

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Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 61 14 31 contact@lescabanesurbaines.fr

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English :

Varappe & Mulet is back! Hold on tight, because this third edition promises to be a real blast!

L’événement Animation Varappe & Mulet #3 Soirée rétro grimpe et friperie La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-27 par Nous La Rochelle