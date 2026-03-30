Animation Varappe & Mulet #3 Soirée rétro grimpe et friperie Les Cabanes urbaines La Rochelle
Animation Varappe & Mulet #3 Soirée rétro grimpe et friperie Les Cabanes urbaines La Rochelle jeudi 2 avril 2026.
Animation Varappe & Mulet #3 Soirée rétro grimpe et friperie
Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 18:00:00
fin : 2026-04-02 22:00:00
Date(s) :
2026-04-02
Varappe & Mulet est de retour ! Accrochez-vous, car cette troisième édition s’annonce décoiffante !
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Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 61 14 31 contact@lescabanesurbaines.fr
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English :
Varappe & Mulet is back! Hold on tight, because this third edition promises to be a real blast!
L’événement Animation Varappe & Mulet #3 Soirée rétro grimpe et friperie La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-27 par Nous La Rochelle
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