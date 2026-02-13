Animation vélo et validation Bloc 3 du SRAV, 23 Route de Selles-sur-Cher, 41200 Romorantin-Lanthenay, Romorantin-Lanthenay

Animation vélo et validation Bloc 3 du SRAV Mercredi 27 mai, 08h00 23 Route de Selles-sur-Cher, 41200 Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher

Dans le cadre d’une animation vélo destinée aux enfants de 7 à 11 ans, la Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois proposera un temps dédié à la pratique et à la sensibilisation à la mobilité à vélo, en lien avec la validation du Bloc 3 du Savoir Rouler à Vélo (SRAV). Cette animation vise à accompagner les enfants vers une pratique plus autonome et sécurisée du vélo, à travers des situations pédagogiques adaptées à leur âge, favorisant l’observation, la prise de décision et le respect de l’environnement de circulation.

23 Route de Selles-sur-Cher, 41200 Romorantin-Lanthenay
Château de Beauvais
Romorantin-Lanthenay 41200
Loir-et-Cher
Centre-Val de Loire
Email: mobilites@ccrm41.fr
Téléphone: 0254940514

