Informations pratiques

Plœuc-L’Hermitage

Animation Vendredi de l’Été Soirée Disco

Le Paly Plœuc-L’Hermitage Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28 23:59:00

Date(s) :

2026-08-28

En piste ! La soirée Disco de L’Hermitage Lorge aura lieu au Paly à L’Hermitage Lorge.

Anim’22 sera aux commandes de cette soirée haute en couleurs.

À 23h Feu d’artifice.

Restauration et buvette par les associations de L’Hermitage Lorge .

Le Paly Plœuc-L’Hermitage 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 22 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animation Vendredi de l’Été Soirée Disco Plœuc-L’Hermitage a été mis à jour le 2026-07-22 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme