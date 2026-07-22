Animation Vendredi de l’Été Soirée Disco Plœuc-L’Hermitage
vendredi 28 août 2026 · Plœuc-L'Hermitage
Informations pratiques
Plœuc-L’Hermitage
Animation Vendredi de l’Été Soirée Disco
Le Paly Plœuc-L’Hermitage Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28 23:59:00
Date(s) :
2026-08-28
En piste ! La soirée Disco de L’Hermitage Lorge aura lieu au Paly à L’Hermitage Lorge.
Anim’22 sera aux commandes de cette soirée haute en couleurs.
À 23h Feu d’artifice.
Restauration et buvette par les associations de L’Hermitage Lorge .
Le Paly Plœuc-L’Hermitage 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 22 00
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English :
L’événement Animation Vendredi de l’Été Soirée Disco Plœuc-L’Hermitage a été mis à jour le 2026-07-22 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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