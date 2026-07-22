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AGENDA · Plœuc-L'Hermitage

Animation Vendredi de l’Été Soirée Disco Plœuc-L’Hermitage

vendredi 28 août 2026 · Plœuc-L'Hermitage

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Le Paly
Ville
22150 Plœuc-L'Hermitage
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plœuc-L’Hermitage

Animation Vendredi de l’Été Soirée Disco

Le Paly Plœuc-L’Hermitage Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28 23:59:00

Date(s) :
2026-08-28

En piste ! La soirée Disco de L’Hermitage Lorge aura lieu au Paly à L’Hermitage Lorge.
Anim’22 sera aux commandes de cette soirée haute en couleurs.
À 23h Feu d’artifice.
Restauration et buvette par les associations de L’Hermitage Lorge   .

Le Paly Plœuc-L’Hermitage 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 22 00 

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English :

L’événement Animation Vendredi de l’Été Soirée Disco Plœuc-L’Hermitage a été mis à jour le 2026-07-22 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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