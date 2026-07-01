AGENDA · Montroy
Animation Vendredis de Montroy Montroy
vendredi 10 juillet 2026 · Montroy
Informations pratiques
Montroy
Animation Vendredis de Montroy
Place Léon Robin Montroy Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Soirée Food trucks et concert gratuit La Gitane, musique du monde
.
Place Léon Robin Montroy 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 20 20 08 associationcape17@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Food Truck Night and Free Concert: La Gitane, World Music
L’événement Animation Vendredis de Montroy Montroy a été mis à jour le 2026-06-30 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle