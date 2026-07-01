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AGENDA · Montroy

Animation Vendredis de Montroy Montroy

vendredi 10 juillet 2026 · Montroy

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Place Léon Robin
Ville
17220 Montroy
Département
Charente-Maritime
Tarif

Montroy

Animation Vendredis de Montroy

Place Léon Robin Montroy Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Soirée Food trucks et concert gratuit La Gitane, musique du monde
  .

Place Léon Robin Montroy 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 20 20 08  associationcape17@gmail.com

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English :

Food Truck Night and Free Concert: La Gitane, World Music

L’événement Animation Vendredis de Montroy Montroy a été mis à jour le 2026-06-30 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle