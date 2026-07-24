AGENDA · Montroy
Animation Vendredis de Montroy Montroy
vendredi 14 août 2026 · Montroy
Informations pratiques
Montroy
Animation Vendredis de Montroy
Place Léon Robin Montroy Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Soirée food trucks avec spectacle gratuit DJ années 80
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Place Léon Robin Montroy 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine associationcape17@gmail.com
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English :
Food Truck Night with a Free Show: ’80s DJ
L’événement Animation Vendredis de Montroy Montroy a été mis à jour le 2026-07-24 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle