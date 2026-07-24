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AGENDA · Montroy

Animation Vendredis de Montroy Montroy

vendredi 14 août 2026 · Montroy

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Place Léon Robin
Ville
17220 Montroy
Département
Charente-Maritime
Tarif

Montroy

Animation Vendredis de Montroy

Place Léon Robin Montroy Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Soirée food trucks avec spectacle gratuit DJ années 80
  .

Place Léon Robin Montroy 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   associationcape17@gmail.com

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English :

Food Truck Night with a Free Show: ’80s DJ

L’événement Animation Vendredis de Montroy Montroy a été mis à jour le 2026-07-24 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle