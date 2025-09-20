Animation « Venez chanter à la Classe Musée » Classe-Musée René-Granger Joué-lès-Tours

Animation « Venez chanter à la Classe Musée » Samedi 20 septembre, 16h00 Classe-Musée René-Granger Indre-et-Loire

Animation gratuite. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

La Classe Musée possède un guide chant de la marque Kasriel qui a été récemment restauré grâce à une subvention de l’Association pour la Sauvegarde de l’Art Français. L’École Municipale de Musique propose de faire revivre un moment collectif de chant en interprétant des airs connus ou à (re)découvrir. Vous êtes invité à venir chanter l’école d’autrefois.

Classe-Musée René-Granger 39 avenue de la République 37300 Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 39 70 93 http://www.ville-jouelestours.fr Classe construite en 1896 dans la première école publique de garçons de Joué-lès-Tours. Cette classe de l’école République de Joué-lès-Tours a été conservée en l’état afin d’illustrer le patrimoine scolaire de la Troisième République (XIXe siècle). Cahiers et blouses d’écoliers, nécessaire d’écriture (plumier, encriers, porte-plumes…) et bien d’autres objets sont exposés dans cette salle de classe.

Elle a été nommée « Classe musée René Granger » à la mémoire de cet instituteur jocondien passionné par son métier. Il a lui-même enseigné devant le tableau noir de cette classe et fait partager ses connaissances a des centaines de petits Jocondiens.

