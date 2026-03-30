Animation -Vente aux enchères caritative au profit des Restos du Cœur Salle de l’Oratoire La Rochelle
Animation -Vente aux enchères caritative au profit des Restos du Cœur Salle de l’Oratoire La Rochelle mardi 7 avril 2026.
Animation -Vente aux enchères caritative au profit des Restos du Cœur
Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er 17000 LA ROCHELLE La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 14:00:00
fin : 2026-04-07 19:00:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-08 2026-04-10
38 œuvres données par 26 artistes pour une cause les Restos du Cœur de Charente Maritime.
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Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er 17000 LA ROCHELLE La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ad17.manifs@restosducoeur.org
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English :
38 works donated by 26 artists for a cause: the Charente Maritime Restos du C?ur.
L’événement Animation -Vente aux enchères caritative au profit des Restos du Cœur La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-25 par Nous La Rochelle
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