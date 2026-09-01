Animation Vide grenier de l’association de Grains de Sel rue des Jardins du Couvent Salles-sur-Mer

dimanche 20 septembre 2026 · rue des Jardins du Couvent · Salles-sur-Mer

Informations pratiques

Salles-sur-Mer

Animation Vide grenier de l’association de Grains de Sel

rue des Jardins du Couvent Ancien terrain de camping à côté du stade de football Salles-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Comme chaque année, notre association organise son traditionnel vide-grenier le dimanche 20 septembre 2026 !

.

rue des Jardins du Couvent Ancien terrain de camping à côté du stade de football Salles-sur-Mer 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 35 23 53 grainsdesel17@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As we do every year, our association is organizing its traditional yard sale on Sunday, September 20, 2026!

L’événement Animation Vide grenier de l’association de Grains de Sel Salles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-17 par Nous La Rochelle