Informations pratiques

Saint-Cirq-Lapopie

Animation viens dessiner le patrimoine à Saint-Cirq Lapopie !

Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’ALCEP, association Culture et Loisirs de Lalbenque, et la Société des Amis de Saint-Cirq vous invitent à venir dessiner et peindre le village.Cette animation est ouverte au plus grand nombre.

Accueil des participants autour d’un café dans les jardins de la Fourdonne à 10h.

Présentation des œuvres à 17h.

Sans réservation.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’ALCEP, association Culture et Loisirs de Lalbenque, et la Société des Amis de Saint-Cirq vous invitent à venir dessiner et peindre le village.Cette animation est ouverte au plus grand nombre.

Accueil des participants autour d’un café dans les jardins de la Fourdonne à 10h.

Présentation des œuvres à 17h.

Sans réservation.

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Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 7 82 35 19 97

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English :

To celebrate European Heritage Days, ALCEP (the Lalbenque Culture and Leisure Association) and the Society of Friends of Saint-Cirq invite you to come sketch and paint the village.This event is open to everyone.

Participants will be welcomed with coffee in the Fourdonne gardens at 10 a.m.

Presentation of the artwork at 5:00 p.m.

No reservation required.

L’événement Animation viens dessiner le patrimoine à Saint-Cirq Lapopie ! Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cahors Vallée du Lot