Animation Village des chateaux gonflables Espace Antoine de Saint-Exupery (au Gymnase) L’Houmeau samedi 24 janvier 2026.
Espace Antoine de Saint-Exupery (au Gymnase) 2 rue des sports L’Houmeau Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 6 EUR
0-3 ans 3€ et 4-12 ans 6€
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 18:00:00
2026-01-24 2026-01-25
Le fun débarque à L’Houmeau !
Châteaux gonflables, rires et jeux pour les enfants de 0 à 12 ans.
Buvette et restauration sur place, et tous les bénéfices sont reversés pour le bonheur de nos petits écoliers !
Espace Antoine de Saint-Exupery (au Gymnase) 2 rue des sports L’Houmeau 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 41 78 51 ecoleenmarche@gmail.com
English : Animation Bouncy castle village
Fun comes to L?Houmeau!
Bouncy castles, laughter and games for children aged 0 to 12.
Refreshments and catering on site, with all profits going to help keep our little schoolchildren happy!
