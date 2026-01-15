Animation Vingt mille lieues sous les mers

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-04 10:00:00

fin : 2026-04-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Équipé d’un casque de réalité virtuelle, plongez au cœur de l’archéologie maritime et explorez les épaves du Débarquement en Normandie et en Provence. Une immersion unique dans le patrimoine sous-marin.

Munis d’un casque de réalité virtuelle, explorez l’archéologie maritime et plongez au cœur des épaves du Débarquement de Normandie et de Provence. Cette animation propose une expérience immersive mêlant histoire, patrimoine sous-marin et technologies numériques, pour une découverte sensible et spectaculaire des fonds marins. .

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Equipped with a virtual reality headset, plunge into the heart of maritime archaeology and explore D-Day wrecks in Normandy and Provence. A unique immersion in underwater heritage.

L’événement Animation Vingt mille lieues sous les mers Thann a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay