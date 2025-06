Animation Visite ludique Quand j’étais petit, je croyais La Rochelle 16 juillet 2025 07:00

Charente-Maritime

Animation Visite ludique Quand j'étais petit, je croyais Tour de la Lanterne Rue sur les murs La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : Mercredi 2025-07-16

fin : 2025-08-27

2025-07-16

Cette visite ludique est basée sur l’imaginaire des enfants celui qu’ils ont et celui que les adultes avaient lorsqu’ils étaient enfants.

Tour de la Lanterne Rue sur les murs

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Event Visite ludique Quand j’étais petit, je croyais

This playful tour is based on children?s imaginations: the one they have and the one adults had when they were children.

German : Veranstaltung Visite ludique Quand j’étais petit, je croyais

Diese spielerische Tour basiert auf der Vorstellungswelt von Kindern: derjenigen, die sie haben, und derjenigen, die Erwachsene hatten, als sie selbst noch Kinder waren.

Italiano :

Questo divertente tour si basa sull’immaginazione dei bambini, sia la loro che quella degli adulti quando erano bambini.

Espanol : Evento Visite ludique Quand j’étais petit, je croyais

Este divertido recorrido se basa en la imaginación de los niños, tanto en la suya propia como en la de los adultos cuando eran niños.

