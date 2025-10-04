Animation visite Le Mounas Tence

Des contes au jardin par la compagnie Konsl’diz. Au fil des mots, découvrez les jardins du Trifoulou et les légumes bio locaux cultivés par Aurélien.

Le Mounas 889 route du Cher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 07 18 association.hauteloirebio@aurabio.org

English :

Tales from the garden by the Konsl’diz company. Through words, discover the gardens of Trifoulou and the local organic vegetables grown by Aurélien.

German :

Märchen im Garten von der Kompanie Konsl’diz. Entdecken Sie die Gärten von Trifoulou und das lokale Biogemüse, das von Aurélien angebaut wird.

Italiano :

Racconti dall’orto a cura dell’azienda Konsl’diz. Attraverso le parole, scoprite gli orti di Trifoulou e le verdure biologiche locali coltivate da Aurélien.

Espanol :

Cuentos de la huerta de la empresa Konsl’diz. A través de las palabras, descubra los jardines de Trifoulou y las verduras ecológicas locales cultivadas por Aurélien.

