Animation Visite toute douce pour attendre Noël
Hôtel Dubocage de Bléville 1 Rue Jérôme Bellarmato Le Havre Seine-Maritime
24 décembre 2025, 10:00:00
31 décembre 2025
2025-12-24 2025-12-31
Martin le requin qui connaît tous les recoins, Balthazar le calamar qui sait ouvrir les tiroirs et Juju la tortue qui a déjà tout vu, sont tous désignés aujourd’hui pour te faire découvrir l’exposition Petites Voiles, ses merveilles et ses trésors. Visite à petits pas, au rythme des enfants.
Public concerné 3-5 ans
Réservation obligatoire sur musees-mah-lehavre.fr ou sur billetterie-musees-lehavre.fr .
Hôtel Dubocage de Bléville 1 Rue Jérôme Bellarmato Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00 reservation-mah@lehavre.fr
