Animation Visite toute douce pour attendre Noël

Hôtel Dubocage de Bléville 1 Rue Jérôme Bellarmato Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 10:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-24 2025-12-31

Martin le requin qui connaît tous les recoins, Balthazar le calamar qui sait ouvrir les tiroirs et Juju la tortue qui a déjà tout vu, sont tous désignés aujourd’hui pour te faire découvrir l’exposition Petites Voiles, ses merveilles et ses trésors. Visite à petits pas, au rythme des enfants.

Public concerné 3-5 ans

Réservation obligatoire sur musees-mah-lehavre.fr ou sur billetterie-musees-lehavre.fr .

Hôtel Dubocage de Bléville 1 Rue Jérôme Bellarmato Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00 reservation-mah@lehavre.fr

English : Animation Visite toute douce pour attendre Noël

