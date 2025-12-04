ANIMATION VITI-VINICOLE

Parking en face du 9 rue du Château Autignac Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Visite du Domaine Prés Lasses de 9h00 à 13h00.

Guidés par Pablo, vous découvrirez le terroir de schistes de l’AOC Faugères, notre gamme variée de vins élégants, nos pratiques respectueuses de l’ensemble du vivant, ainsi que l’art de la dégustation. Sur réservation.

.

Parking en face du 9 rue du Château Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 6 31 68 16 82

English :

Visit Domaine Prés Lasses from 9:00 am to 1:00 pm.

Guided by Pablo, you’ll discover the schist terroir of the Faugères AOC, our varied range of elegant wines, our practices that respect all living things, and the art of wine tasting. Reservations required.

L’événement ANIMATION VITI-VINICOLE Autignac a été mis à jour le 2025-12-01 par 34 OT AVANT-MONTS