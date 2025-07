Animation « Voile & inclusion » Port de l’Aber Wrac’h Landéda

Animation « Voile & inclusion »

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Début : 2025-07-28 14:00:00

fin : 2025-07-28 18:00:00

2025-07-28

Dans le cadre du Tour du Finistère à la voile 2025, l’association Jolokia ️ aura le plaisir de proposer une animation grand public en partenariat avec le Collectif 29 Accueillir la différence sur la thématique “Voile & Inclusion”.

Temps phare avec le Collectif 29 Accueillir la différence Rencontres de parasportifs inspirants, découverte du voilier l’Echo 90 (ketch de 9m), échanges avec l’équipage inclusif Jolokia qui prendra le départ des régates du jour une belle illustration que la diversité est une force !

Animation du Jeu Tour du Finistère Inclusif

Cette animation s’adresse à la fois aux résidents locaux, visiteurs et voyageurs, familles, curieux, passionnés ou novices, dans une ambiance ludique, conviviale et familiale pour échanger et sensibiliser autour des enjeux de l’inclusion. .

