Animation Voyage sensoriel, une dégustation qui éveille les sens Musée du Nougat Fabrique Arnaud Soubeyran Montélimar

Animation Voyage sensoriel, une dégustation qui éveille les sens

Musée du Nougat Fabrique Arnaud Soubeyran 22 Avenue de Gournier Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Comprend un audioguide et un sachet de dégustation. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 09:00:00

fin : 2026-01-25 19:00:00

Date(s) :

2026-06-23

La maison Arnaud Soubeyran, la plus ancienne fabrique de nougat en activité, abrite le Musée du Nougat. Parfait pour découvrir l’histoire de la spécialité locale, de ses origines à ses déclinaisons. Expositions, montages de photos, films des années 50,…

Musée du Nougat Fabrique Arnaud Soubeyran 22 Avenue de Gournier Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 01 35 info@nougatsoubeyran.com

English :

The Maison Arnaud Soubeyran, the oldest nougat factory still in operation, is home to the Musée du Nougat. The perfect place to discover the history of this local specialty, from its origins to its current incarnations. Exhibitions, photo montages, films from the 50s,…

