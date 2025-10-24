Animation VTT Téléphérique Saint-Lary-Soulan

Animation VTT Téléphérique Saint-Lary-Soulan vendredi 24 octobre 2025.

Animation VTT

Téléphérique SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-24 12:00:00

2025-10-24

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Casque obligatoire. Matériel non fourni, possibilité de location VTT chez les loueurs locaux.

Gratuit. Rendez-vous devant le téléphérique. A partir de 8 ans. .

Téléphérique SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Children must be accompanied by an adult. Helmet compulsory. Equipment not supplied, but mountain bikes can be hired from local rental companies.

German :

Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Es besteht Helmpflicht. Material wird nicht zur Verfügung gestellt. Es besteht die Möglichkeit, Mountainbikes bei lokalen Verleihern zu mieten.

Italiano :

I bambini devono essere accompagnati da un adulto. Casco obbligatorio. L’attrezzatura non è fornita, ma le mountain bike possono essere noleggiate presso i noleggiatori locali.

Espanol :

Los niños deben ir acompañados de un adulto. Casco obligatorio. No se proporciona equipo, pero se pueden alquilar bicicletas de montaña en empresas de alquiler locales.

