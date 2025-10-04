Animation water polo Piscine Saint-Georges Rennes
Animation water polo Piscine Saint-Georges Rennes Mercredi 17 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit, étudiant des cours d’apnée uniquement
Pour les étudiants inscrits aux créneaux de BNSSA du SIUAPS
**Le mercredi 17 décembre de 20h30 à 22h**, le SIUAPS propose **à tous les ayant participé aux cours de BNSSA**, une **animation Water Polo**.
Une pratique originale qui permet de mettre en avant les techniques apprises lors des cours.
L’animation aura lieu dans la **Piscine St Georges**.
**40 places disponibles**
Tarif : **Gratuit**
**Inscriptions** sur le site [mon espace SIUAPS](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php) à partir du lundi 6 octobre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-17T20:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-17T22:00:00.000+01:00
Piscine Saint-Georges 2 Rue Gambetta, 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine