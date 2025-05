Animation yoga enfant et petit-déjeuner – Rodez, 24 mai 2025 07:00, Rodez.

Aveyron

Animation yoga enfant et petit-déjeuner 2 Boulevard Flaugergues Rodez Aveyron

Yoga + Petit déjeuner

En collaboration avec le salon de thé restaurant La Maison de Cécile et Aimée.

« Au mois de Mai, fais ce qu’il te plait »

Animation pour les enfants de 3 à 10 ans avec Yoga + Petit Déjeuner. 15 .

2 Boulevard Flaugergues

Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 57 97

English :

In collaboration with the tearoom-restaurant La Maison de Cécile et Aimée.

German :

In Zusammenarbeit mit dem Teesalon Restaurant La Maison de Cécile et Aimée.

Italiano :

In collaborazione con la sala da tè-ristorante La Maison de Cécile et Aimée.

Espanol :

En colaboración con el salón de té-restaurante La Maison de Cécile et Aimée.

