Animation123 Balade ! Comment entretenir sa haie Chemillé-en-Anjou

Animation123 Balade ! Comment entretenir sa haie

Une haie dans votre jardin, quelques arbres isolés, … comment les entretenir au mieux ?

Un arboriste grimpeur et un animateur bocage vous partageront leur savoir des arbres et comment les entretenir.

Animation gratuite pour les adhérents. Adhésion annuelle 5€ .

Chemillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com

