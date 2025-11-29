Animation123 Balade ! Comment entretenir sa haie Chemillé-en-Anjou
Chemillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Une haie dans votre jardin, quelques arbres isolés, … comment les entretenir au mieux ?
Un arboriste grimpeur et un animateur bocage vous partageront leur savoir des arbres et comment les entretenir.
Animation gratuite pour les adhérents. Adhésion annuelle 5€ .
Chemillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com
English :
Animation123 Stroll! How to maintain your hedge
German :
Animation123 Balade! Wie man seine Hecke pflegt
Italiano :
Animazione123 Camminare! Come curare la propria siepe
Espanol :
Animación123 ¡Paseo! Cómo mantener su seto
