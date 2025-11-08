Animation123 Balade ! Partez à la découverte des champignons Parc du Martreil Chemillé-en-Anjou

Animation123 Balade ! Partez à la découverte des champignons

Parc du Martreil Le Martreil Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : EUR

Début : 2025-11-08 09:30:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

Balade accompagnée de Jean-Claude, mycologue. Il vous guidera au travers du bois et vous ouvrira les portes du monde incroyable des champignons.

Animation gratuite pour les adhérents. Adhésion annuelle 5€ .

Parc du Martreil Le Martreil Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com

English :

Animation123 Stroll! Discover mushrooms

German :

Animation123 Balade ! Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den Pilzen

Italiano :

Passeggiata di animazione123! Scopri i funghi

Espanol :

Animación123 ¡Paseo! Descubre las setas

