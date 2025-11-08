Animation123 Balade ! Partez à la découverte des champignons Parc du Martreil Chemillé-en-Anjou
Début : 2025-11-08 09:30:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
2025-11-08
Balade accompagnée de Jean-Claude, mycologue. Il vous guidera au travers du bois et vous ouvrira les portes du monde incroyable des champignons.
Animation gratuite pour les adhérents. Adhésion annuelle 5€ .
Parc du Martreil Le Martreil Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com
English :
Animation123 Stroll! Discover mushrooms
German :
Animation123 Balade ! Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den Pilzen
Italiano :
Passeggiata di animazione123! Scopri i funghi
Espanol :
Animación123 ¡Paseo! Descubre las setas
L’événement Animation123 Balade ! Partez à la découverte des champignons Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-02-12 par Pôle Tourisme ôsezMauges