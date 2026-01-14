Animation123 jardin ! Atelier fabrication de structures-tuteurs pour le potager Chemillé Chemillé-en-Anjou

Animation123 jardin ! Atelier fabrication de structures-tuteurs pour le potager

Chemillé 2 rue de l’Astrée Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Animation123 jardin ! Atelier fabrication de structures-tuteurs pour le potager

Venez découvrir et échanger sur les différentes structures tuteurs que l’on peut faire pour le jardin à partir de cordes, bambous et autres végétaux.

Animation gratuite pour les adhérents. Adhésion annuelle de 5€ à l’association .

Chemillé 2 rue de l’Astrée Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Animation123 jardin ! Workshop to build support structures for the vegetable garden

L’événement Animation123 jardin ! Atelier fabrication de structures-tuteurs pour le potager Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-14 par Pôle Tourisme ôsezMauges