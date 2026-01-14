Animation123 jardin ! Atelier gestion de l’eau au jardin et fabrication d’oya à partir de pot en terre cuite Chemillé Chemillé-en-Anjou

Animation123 jardin ! Atelier gestion de l’eau au jardin et fabrication d’oya à partir de pot en terre cuite

Chemillé 28 bis Rue de la Broderie Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 EUR

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

2026-04-11

Venez découvrir l’utilisation des oyas pour l’arrosage au potager et fabriquer le vôtre !

Nous vous accompagnons à fabriquer des Oyas artisanaux pour le jardin à partir de pots en terre cuite.

Animation gratuite pour les adhérents. Adhésion annuelle de 5€ à l’association. .

Chemillé 28 bis Rue de la Broderie Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com

Animation123 jardin ! Workshop on water management in the garden and making Oya from clay pots

